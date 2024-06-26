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Серед 90 звільнених українських захисників – п’ятеро з Харківщини

Серед 90 звільнених українських захисників – п’ятеро з Харківщини

25 червня додому з російського полону повернулися 90 українських захисників. Серед звільнених українських бійців – п’ятеро з Харківщини.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Два бійці з Куп’янщини, двоє – з Малинівської та Краснокутської громад, а також один харків’янин.

«Один із захисників був на бойовому завданні на Херсонському напрямку, ще один на Ізюмщині, інші – звільняли Вільхівку», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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