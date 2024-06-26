Постраждалих внаслідок обстрілу Харківського району вже 12

26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. За попередніми даними, військові рф завдали по населеному пункту трьох ударів авіабомбами.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 р. н.

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости