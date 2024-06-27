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Обстріл Харкова: влучання у навчальний заклад (оновлено)

Обстріл Харкова: влучання у навчальний заклад (оновлено)

О 15:53 у Харкові було чутно вибух.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова», – зазначив Терехов.

За уточненою інформацією – постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.

Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило, повідомив Терехов.

Обстеження місць влучань триває.

Агентство Телевидения Новости

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