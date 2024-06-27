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Обстріл Харкова: влучання у навчальний заклад (оновлено)
О 15:53 у Харкові було чутно вибух.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова», – зазначив Терехов.
За уточненою інформацією – постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.
Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило, повідомив Терехов.
Обстеження місць влучань триває.