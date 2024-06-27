ЄС та Україна підписали угоду про гарантії безпеки

Україна і Євросоюз підписали угоду про гарантії безпеки під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Про це стало відомо у четвер, 27 червня, пише Кореспондент.

З українського боку документ підписав президент Володимир Зеленський, а від ЄС – президент Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

У разі майбутньої агресії росії, Україна та ЄС мають провести консультації протягом доби та «швидко визначити» наступні кроки.

Також у документі врахували думку більш обережних країн: там говориться, що військова підтримка та зобов’язання з безпеки повинні відповідати безпеці деяких країн-членів.

В угоді від ЄС немає термінів на відміну від американської, підписаної на 10 років. Але йдеться, що ці зобов’язання діятимуть поки Україна рухатиметься європейським шляхом.

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