На Харківщині окупанти обстріляли село: загинула жінка

28 червня близько 9:00 до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що у селі Варварівка загинула 56-річна жінка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На своєму подвір’ї вона отримала травми, не сумісні з життям.

Жінка поралася на городі та потрапила під обстріл. Від отриманих травм вона померла на місці.

Працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости