У пошкоджених будинках на Північній Салтівці в Харкові відновлюють постачання води

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» відновлюють надання послуг у будинках, пошкоджених обстрілами.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав начальник управління Валерій Харлан, ремонтні роботи проводяться в тих будинках, мешканці яких повернулися до своїх квартир чи планують заселення, а також звернулися на підприємство з проханням відновити послуги.

Зокрема, такі роботи проводяться в будинку на вул. Наталії Ужвій.

«Зараз встановлюємо запірну арматуру в усіх під’їздах, на всіх стояках, щоб надалі відновити постачання води індивідуально та поквартирно. Повністю забезпечити послугу поки що немає можливості, та й потреби теж немає, оскільки на сьогодні в будинку постійно проживають лише чотири сім’ї. Але наша служба провела необхідну підготовку, щоби в короткий період можна було дати воду в кожну квартиру», – зазначив Валерій Харлан.

Агентство Телевидения Новости