Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:53
Просмотров: 87

У пошкоджених будинках на Північній Салтівці в Харкові відновлюють постачання води

У пошкоджених будинках на Північній Салтівці в Харкові відновлюють постачання води

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» відновлюють надання послуг у будинках, пошкоджених обстрілами.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав начальник управління Валерій Харлан, ремонтні роботи проводяться в тих будинках, мешканці яких повернулися до своїх квартир чи планують заселення, а також звернулися на підприємство з проханням відновити послуги.

Зокрема, такі роботи проводяться в будинку на вул. Наталії Ужвій.

«Зараз встановлюємо запірну арматуру в усіх під’їздах, на всіх стояках, щоб надалі відновити постачання води індивідуально та поквартирно. Повністю забезпечити послугу поки що немає можливості, та й потреби теж немає, оскільки на сьогодні в будинку постійно проживають лише чотири сім’ї. Але наша служба провела необхідну підготовку, щоби в короткий період можна було дати воду в кожну квартиру», – зазначив Валерій Харлан.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 