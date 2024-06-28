Харківщина перебуває під постійними атаками ворожої авіації

Оперативна інформація станом на 13.00 28.06.2024 щодо російського вторгнення.

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському та Сіверському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 81.

Під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина.

Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи завдали три удари сімома КАБами по населеному пункту Липці, два удари шістьма КАБами – по Стариці, чотири КАБи окупанти скинули на Миколаївку, ще по три – на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори уразили двома керованими авіаційними бомбами. Водночас тривають бої в районі Вовчанська. На даний час наші воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.

Десять разів за сьогодні загарбницька армія за підтримки авіації атакувала підрозділи Сил оборони в районах Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Дев’ять штурмових дій наші воїни відбили, одне боєзіткнення ще триває.

Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація російських окупантів завдає ударів керованими авіаційними бомбами. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, шість атак відбито, ще один бій продовжується.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 21 раз атакували позиції українських воїнів неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. На даний час наші оборонці відбили вже 13 ворожих атак, ще вісім – тривають.

Агентство Телевидения Новости