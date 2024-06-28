На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

Зона примусової евакуації сімей із дітьми була розширена до чотирьох районів Харківщини.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області, зазначив Синєгубов.

Йдеться про:

Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з села Олександрівка та Скорики.

20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами.

Агентство Телевидения Новости