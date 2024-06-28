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Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 29 червня – 5 липня
Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.
Про це повідомляє ХОВА.
Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певних груп, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.