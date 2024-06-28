Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 29 червня – 5 липня

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 29 червня до 5 липня включно.

Про це повідомляє ХОВА.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певних груп, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Агентство Телевидения Новости