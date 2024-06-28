Хаб підтримки евакуйованих з Вовчанської тергромади почне працювати на Харківщині

Головна функція установи – всебічна підтримка жителів низки населених пунктів Вовчанської тергромади, які вимушено евакуювалися внаслідок дій російських окупантів.

Про це йшлося під час засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при ХОВА під головуванням заступника начальника Харківської ОВА Євгена Іванова.

«Впродовж останніх двох місяців з Вовчанської тергромади було евакуйовано близько 8 тисяч жителів. Тож ініціатива створення профільного хабу саме для жителів цих населених пунктів дуже актуальна. Спільно з благодійними фондами та волонтерськими організаціями, органами місцевого самоврядування розвиваємо та незабаром запустимо в роботу хаб», – зазначив Євген Іванов.

Одне з питань порядку денного – впровадження в медичну практику лікарів первинної ланки області методики mhGAP при виявленні та лікуванні психічних розладів у дорослих та дітей.

«Наразі навчання на платформі НСЗУ за цим напрямком пройшли 4016 медичних працівників Харківщини. Пакет НСЗУ «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» отримали 82 медустанови області», – зазначила виконувач обов’язків директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяна Деменко.

Також в межах засідання обговорили перебіг евакуації цивільного населення з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Від 10 травня евакуйовано 11 996 осіб. З них понад 1600 виявили бажання заселитися до місць компактного розташування Харкова та області.

Агентство Телевидения Новости