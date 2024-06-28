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На Харківщині в селі Циркуни рятувальники ліквідували дві пожежі після авіаударів рф

На Харківщині в селі Циркуни рятувальники ліквідували дві пожежі після авіаударів рф

Сьогодні вдень ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору та цивільному підприємству у селі Циркуни Харківського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті бомбардування сталася пожежа у двох житлових будинках та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв.м. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами.

За іншою адресою горів вантажний автомобіль на площі 10 кв.м та трава на площі 300 кв.м. Пошкоджена складська будівля місцевого агропідприємства.

За попередніми даними 8 осіб постраждало.

Для ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 рятувальників.

Також на місці події працювали сапери ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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