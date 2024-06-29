На Харківському напрямку за добу окупанти втратили 129 людей

Оперативна інформація станом на 10.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дві атаки відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, чотири засоби ППО, дві станції РЕБ та 11 районів зосередження особового складу противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також ворог втратив сім танків, 25 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 29 БпЛА ОТР, дві ракети, 54 автомобілі та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости