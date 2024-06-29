У Харкові поліція проводить рейди біля водойомищ

Працівники поліції проводять профілактичні заходи з харків’янами щодо безпечного відпочинку біля водоймищ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дітям та дорослим ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 нагадують прості правила, які допоможуть зберегти їх життя, а також отримати задоволення від відпочинку.

На водоймах Київського району Харкова правоохоронці розказали відпочивальникам про основні правила безпечної поведінки на воді, закликали батьків пильнувати за відпочинком дітей, не допускати самостійного перебування неповнолітніх, пірнання та знаходження у воді більш ніж 15 хвилин.

Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя.

Агентство Телевидения Новости