Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф в 17 тисяч гривень

Деякі українки є військовозобов’язаними та, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Правила призову жінок у липні залишаться колишніми. Жінки-медики зобов’язані стати на облік, а решта – за своїм бажанням. Військовозобов’язаними є власниці таких спеціальностей:

фізична терапія;медична та психологічна реабілітація;громадське здоров’я;фізична реабілітація;промислова фармацевтика;фармацевтика;санітарія та експертиза;стоматологія;медицина;медсестринство;технології медичної діагностики та лікування;біомедична інженерія;біотехнології та біоінженерія;професіонали патології;токсикологія;фармакологія;фізіології та епідеміологія.

Жінки перерахованих вище професій зобов’язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов’язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Агентство Телевидения Новости