Авіаобстріл міста Дергачі на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 червня близько 15:50 війська рф завдали авіаційний удар по центру міста Дергачі.

Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: приватні житлові будинки, пʼятиповерхівки, автомобілі, господарчі приміщення, будівлі підприємства.

Поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років.

71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости