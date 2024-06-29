Авіаобстріл міста Дергачі на Харківщині: прокурори фіксують наслідки
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 29 червня близько 15:50 війська рф завдали авіаційний удар по центру міста Дергачі.
Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: приватні житлові будинки, пʼятиповерхівки, автомобілі, господарчі приміщення, будівлі підприємства.
Поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років.
71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.