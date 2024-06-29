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29.06.2024 22:03
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Над Харківщиною збито три дрони-розвідники

Над Харківщиною збито три дрони-розвідники

Сьогодні, 29 червня, Сили оборони над Харківщиною збили три ворожі безпілотні літальні апарати ZALA.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили повідомляли про збиття в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід» збито шести БпЛА:

два ударних БпЛА типу «Ланцет»;розвідувальний БпЛА типу ZALA;розвідувальний БпЛА «Орлан-10»;розвідувальний БпЛА SuperCam;розвідувальний БпЛА (тип встановлюється).

Агентство Телевидения Новости

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