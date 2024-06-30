Росіяни накривають артилерією прикордоння Харківщини: б’ють по житлових будинках

Сьогодні об 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Пошкоджено енергомережі, світло відсутнє.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Значних пошкоджень зазнали два двоповерхові багатоквартирні житлові будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу. Без постраждалих.

Також протягом двох днів ворог обстрілює сусіднє село Баранівку. Зранку 30 червня знищено два будинки, господарчі споруди, пошкоджено енергомережі. Без жертв.

Били з РСЗО «Град», артилерією.

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