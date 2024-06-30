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Кількість постраждалих від удару по «Новій Пошті» у Харкові зросла до дев’яти, один загиблий

Кількість постраждалих від удару по «Новій Пошті» у Харкові зросла до дев’яти, один загиблий

30 червня близько 16:30 окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти» ц Харкові. Дев’ятеро людей зазнали травм.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих – 8-місячна дитина та жінка, інші – чоловіки. Загиблий – працівник поштового відділення.

«Влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених», – написав Синєгубов.  

Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати дев’ятеро людей, їх шукають.

Агентство Телевидения Новости

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