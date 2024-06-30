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Окупанти вдарили по «Новій Пошті» у Харкові під час розвантаження посилок: фото з місця

Окупанти вдарили по «Новій Пошті» у Харкові під час розвантаження посилок: фото з місця

30 червня близько 16:30 росіяни завдали авіаудару по Слобідському району Харкова.

У Харківській ОВА показали наслідки обстрілу.

Один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до девʼяти, серед них 8-місячний хлопчик. 

«Знищений термінал «Нової пошти», згорілі автомобілі. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки. Це не лише терор проти мирного населення, ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не перше влучання в термінал «Нової пошти», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ліквідація наслідків триває.

Агентство Телевидения Новости

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