Сегодня 19:17
Просмотров: 70
Окупанти вдарили по «Новій Пошті» у Харкові під час розвантаження посилок: фото з місця
30 червня близько 16:30 росіяни завдали авіаудару по Слобідському району Харкова.
У Харківській ОВА показали наслідки обстрілу.
Один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до девʼяти, серед них 8-місячний хлопчик.
«Знищений термінал «Нової пошти», згорілі автомобілі. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки. Це не лише терор проти мирного населення, ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не перше влучання в термінал «Нової пошти», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ліквідація наслідків триває.