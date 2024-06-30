По «Новій Пошті» у Харкові окупанти били з території Бєлгородської області: дані прокуратури

30 червня близько 16:30 збройні сили рф завдали авіаудару по Харкову. Встановлено, що окупанти били з населеного пункту Нижній Ольшанець Бєлгородської області рф. Попередньо, ворожий удар був завданий ФАБ-500 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення «Нової пошти» у Слобідському районі Харкова.

Одна людина загинула, ще девʼятеро зазнали поранень, серед них – 8-місячний хлопчик.

Знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено. Виникла пожежа.

Прокурори також встановили, що відстань між місцями пуску КАБ та влучання складає близько 70 км.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Коментар: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков

Агентство Телевидения Новости