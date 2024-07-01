Молотком забив брата до смерті: харків’янин отримав 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 22 листопада 2021 року в одній з квартир по вул. Манюшка в Харкові чоловік вбив власного брата.

Подія трапилась під час святкування дня народження обвинуваченого. Чоловік разом з гостями, серед яких був і його родич, вживали алкоголь. Градус застілля підвищився, між братами виникла суперечка.

Дочекавшись, поки родич вийде в коридор, іменинник підійшов до брата і не менше семи разів вдарив його по голові молотком, який взяв із собою. За декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково та акцентував на тому, що не мав наміру позбавляти брата життя.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівській районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости