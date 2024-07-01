На Харківщині затримали шахрая: ошукав вісім громадян

Харківські поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні серії шахрайств.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Слідчі довели, що упродовж двох місяців зловмисник ошукав щонайменше вісім громадян. Протягом травня та червня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надходили повідомлення про те, що малознайомий чоловік під різними приводами просив у заявників майно та не повернув.

Скориставшись довірою громадян, порушник заволодів мобільними телефонами, електроприладами та велосипедом, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду на суму близько 17 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився чоловік 1994 року народження. В ході проведення досудового розслідування слідчі з’ясували, що затриманий неодноразово засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.

За даними фактами відкрито кримінальне за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости