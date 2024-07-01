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Викрито жителя Харківщини: на проросійських інтернет-майданчиках принижував бійців ЗСУ

Викрито жителя Харківщини: на проросійських інтернет-майданчиках принижував бійців ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — мешканець селища Пісочин Харківського району. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України він підтримував на просторах інтернету державу-агресора.

У месенджері «Телеграм» він вступив у проросійські групи, де активно коментував пропагандистські пости.

Під однією з публікацій мешканець Харківщини написав наступне: «Харьков – русский город. И теперь из-за того, что с 2014-го года понаехали сюда всякие, для которых Бандера это батько, приходится их выкуривать ракетами. Другого выхода нет, сами уходить не хотят».

Також чоловік у своїх коментарях на кремлівських майданчиках називав військовослужбовців ЗСУ «террористами» та іншими образливими словами. Він додав, що українським бійцям, на його думку, краще одразу потрапляти у полон російської армії.

Такі характеристики демонструють зневажливе ставлення підозрюваного до українських військових і водночас імпліцитно підкреслюють значущість і перевагу військових формувань рф.

Правоохоронці викрили шанувальника «русского мира»: тепер своїми поглядами він поділиться зі стороною обвинувачення, а надалі — у суді.

Агентство Телевидения Новости

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