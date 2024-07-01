На Харківщині двох чоловіків судитимуть за шахрайство: оборудка із земельними ділянками

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох представників керівного складу філії газовидобуваного підприємства за фактами шахрайства за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах, підроблення та використання завідомого підробленого документа (ч. 3 ст. 190 (в ред. станом на 04.08.2017), ч. 1 ст. 358 (в ред. станом на 25.05.2011), ч. 4 ст. 358 (в ред. станом на 05.01.2017) КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, начальник цеху однієї з філій АТ «Укргазвидобування», діючи спільно зі своїм колегою — начальником сектору, розробили план щодо незаконного отримання прав користування земельними ділянками, призначеними для ведення особистого селянського господарства.

Йдеться про п’ять земельних ділянок загальною площею 10 га, які розташовані на території Донецької селищної ради Балаклійського району.

Обвинувачені підшукували осіб, які не скористались своїм правом на безоплатну передачу їм у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, та підроблювали відповідні заяви від їхнього імені.

Надалі на підставі підроблених документів зловмисники отримали накази ГУ Держгеокадастру щодо передачі у приватну власність земельних ділянок. Потім ці землі передавались в оренду підконтрольного зловмисникам підприємства.

Внаслідок шахрайських дій Донецькій селищній раді Балаклійського району завдано збитків на суму майже 900 тис. гривень.

Обвинувачених судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости