Мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на 2025 рік заморозять: Кабмін

Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

Про це йдеться у схваленій Кабміном Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, пише Судово-юридична газета.

Так, у 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років — 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.

«Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у 2025—2027 роках у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 55 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 140 відсотків відповідного прожиткового мінімуму» – йдеться у декларації.

Пропонується не чіпати у бік збільшення і мінімальну заробітну плату.

Так, зазначається, що у 2025—2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році.

Агентство Телевидения Новости