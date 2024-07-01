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Бригаді НГУ, яка однією з перших стала на захист Харкова, виповнилося 32 роки

Бригаді НГУ, яка однією з перших стала на захист Харкова, виповнилося 32 роки

1 липня виповнюється 32 річниця з Дня створення 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, яка у лютому 2022 року одна з перших стала на захист Харкова

Про це повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

У вересні 2022 року під час Харківського контрнаступу саме підрозділи 5 Слобожанської бригади одними з перших увійшли та закріпилися у Вовчанську, Балаклії, Ізюмі, Куп’янську, вийшли на Лиманський та Кремінський напрямок.

«На сьогодні військовослужбовці нашої бригади спроможні виконати будь-які завдання за призначенням, в день і вночі воїни 5-ї Слобожанської бригади стоять на захисті рідної землі та спокою жителів нашого Міста-Героя та всієї України, беруть активну участь у бойових діях, що відбуваються на Сході нашої країни. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю побратимів, які загинули під час військових завдань», – зазначив командир 5-ї Слобожанської бригади НГУ Дмитро Клодчик.

Сьогодні 5 Слобожанську бригаду нагородили Почесними грамотами Харківської міської ради та Харківської обласної ради., відзначивши професіоналізм, мужність, відвагу й самовідданість, виявлені бійцями 5-ї Слобожанської бригади НГУ під час захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

Також командир підрозділу провів зустріч із керівництвом Харківської облради для обговорення питань підтримки харківського підрозділу НГУ.  

Агентство Телевидения Новости

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