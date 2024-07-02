На Харківщині прикордонники знищили антену супутникового зв’язку окупантів

На Харківському напрямку FPV-дроном бійці бригади «Сталевий кордон» знищили одну з антен супутникового та стільникового зв’язку ворога.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«У системі військового управління зв’язок є однією з основних складових. За відсутності зв’язку управління втрачається, тому під час виконання завдань в зоні бойових дій для операторів БПЛА засоби зв’язку ворога є однією з пріоритетних цілей», – зазначили в ДПСУ.

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