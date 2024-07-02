На Харківщині викрили чергову любительку «руського мира»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до окупаційного пенсійного фонду на посаду «главного специалиста по финансовому планированию, учету и отчетности отдела финансового планирования, учета и отчетности».

Переважно колаборантка займалась формуванням списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Після деокупації жінка змінила місце мешкання і переїхала до Харкова, однак правоохоронці все одно викрили її.

Агентство Телевидения Новости