Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 80

СБУ викрила жінку, яка вербувала кадри для ворожої адміністрації

СБУ викрила жінку, яка вербувала кадри для ворожої адміністрації

Співробітники СБУ встановили, що 48-річна жителька Куп’янська добровільно пішла на співпрацю з російсько-окупаційними військами. У червні 2022 року жінка прийняла пропозицію ворога й очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Обіймаючи псевдопосаду колаборантка налагоджувала роботу відділу у складі ворожого органу влади. Вона виконувала накази, розпорядження і вказівки незаконного керівництва «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

За даними слідства, жінка агітувала населення співпрацювати з окупантами. Зокрема, вона займалась підбором кадрів до тимчасової цивільної адміністрації.

Після деокупації регіону зловмисниця переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.

За матеріалами СБУ фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 