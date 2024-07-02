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На Харківщині викрито двох жінок: добровільно працювали на окупантів

На Харківщині викрито двох жінок: добровільно працювали на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані — мешканки Куп’янська, які під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувались до «пенсійного фонду», створеного окупантами.

За даними слідства, 52-річна жінка стала «и. о. начальника отдела обслуживания граждан». Вона організовувала надання роз’яснень, консультацій з питань пенсійного забезпечення місцевим мешканцям, а також забезпечувала опрацювання документів.

Інша підозрювана — 44-річна жінка, яка очолила «отдел назначения и перерасчетов пенсий». Вона забезпечувала оформлення пенсійних справ, організовувала підготовку рішень щодо перерахунку пенсій у російських рублях та направлення відповідних повідомлень.

Після деокупації обидві підозрювані втекли й наразі переховуються від слідства. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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