ХОВА перевірить підрядників будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

У межах антикорупційних заходів ХОВА додатково перевірить підрядників будівництва фортифікаційних споруд.

Призначено більше ніж 200 незалежних експертиз, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні уклали меморандум ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» для проведення експертиз щодо будівництва фортифікацій», – зазначив Синєгубов.

Експертизи стосуватимуться якості робіт, цін на матеріали, зокрема відповідність їх ринковим, та об’ємів згідно з актами виконаних робіт.

Першочергово мова йде про аналіз понад 200 оборонних споруд. Харківська ОВА зацікавлена у раціональному використанні бюджетних коштів та якості проведення робіт.

«Загалом відтепер перед тим як закривати акти й підписувати їх, звертатимемося до фахівців для проведення експертних досліджень і отримання відповідних висновків», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости