На Харківщині за ранок один загиблий та четверо постраждалих: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 липня близько 4:40 ворог завдав авіаударів по центральній частині селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адміністративну будівлю.

Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку.

75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення.

Також сьогодні орієнтовно о 2:05 зс рф завдали ракетні удари по селу Руська Лозова Дергачівської ТГ.

Отримали поранення 65-річна жінка та 80-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости