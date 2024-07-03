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Удар авіабомбами по селищу Борова на Харківщині: 4 пожежі та загиблий

Удар авіабомбами по селищу Борова на Харківщині: 4 пожежі та загиблий

Зранку 03 липня російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по середмістю селища Борова Ізюмського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Влучання припали на приватний сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок вибухів за попередніми даними 1 людина загинула, 2 постраждали. Виникли 4 пожежі за різними адресами на загальній площі близько 140 м кв.

Для ліквідації наслідків ворожої атаки була залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Харківщини, медичний розрахунок ДСНС Київщини, а також 2 одиниці інженерної техніки Луганського гарнізону ДСНС.

З-під завалів одного з приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Останній осередок пожежі вдалось ліквідувати о 09:10.

Агентство Телевидения Новости

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