На Харківщині виявили інтернет-шахрая: «продавав» генератор та вимагав передплату

Харківські поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні низки шахрайств.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Слідчі довели, що упродовж місяця зловмисник ошукав щонайменше чотирнадцять громадян на загальну суму близько 13 тисяч гривень.

Протягом травня місяця поточного року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надходили повідомлення від громадян про те, що їх ошукав інтернет-шахрай.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 38-річний чоловік.

На одному з інтернет-сайтів він розмістив фейкове оголошення щодо продажу генератора. Для доставлення товару покупцю необхідно було сплатити передплату. Коли ж зловмисник отримував гроші, то припиняв спілкування. Упродовж місяця чоловік ошукав щонайменше чотирнадцять громадян на загальну суму близько 13 тисяч гривень.

На одержані злочинним шляхом гроші він купив мобільний телефон.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости