Троє загиблих, шестеро постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби з 4 по 5 липня окупанти завдавали обстрілів по Харківському, Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. У результаті троє людей загинули, шестеро мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

5 липня 4:05 с. Курилівка Куп’янський район. Обстріл КАБ внаслідок якого пошкоджено приватний будинок.

17:25 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок.

16:44 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лосівка. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи трьох приватних будинків. Загинув чоловік.

16:44 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, м. Борова, Куп’янський лісгосп, Борівське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5 га.

16:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок КАБ обстрілу горіли складські приміщення елеватора.

15:30 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу КАБ горів приватний гараж. Чотири жінки та один чоловік постраждали. Одна жінка загинула.

15:30 Харківський р-н, с. Руська Лозова, Внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік. Загинула жінка.

14:55 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли два автомобілі. Пошкоджено будівлю сільської ради та клубу.

8:18 у Куп’янську внаслідок обстрілу горів будинок.

Агентство Телевидения Новости