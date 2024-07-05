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Нацбанк готує обмеження для переказу грошей з картки на картку

Нацбанк готує обмеження для переказу грошей з картки на картку

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив плани ввести ліміти для переказів з картки на картку. Наразі проводяться обговорення цього питання з волонтерами.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на заяву голови НБУ під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», – йдеться в повідомленні.

Він додав, що представники Нацбанку зараз знаходяться на другій ітерації обговорення з волонтерами.

«Збираємо їхні позиції, аналізуємо. Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», – повідомив очільник НБУ.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами та введе ліміт – 100 000 грн і 30 операцій на місяць.

Агентство Телевидения Новости

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