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На Харківщині поблизу Сотницького Козачка загинув 23-річний прикордонник

На Харківщині поблизу Сотницького Козачка загинув 23-річний прикордонник

4 липня, боронячи кордони Харківщини від російських окупантів, поблизу села Сотницький Козачок Богодухівського району загинув житель Золочівської громади Владислав Плужник.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Закінчив Золочівську школу, навчався в училищі на електрозварювальника. З 2021 року служив за контрактом в прикордонних військах. Справжній патріот своєї країни, відповідальний і сміливий, надійний і щирий товариш, будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу», – розповіли в селищній раді.

У 23-річного воїна залишились мама, тато та сестра.

Агентство Телевидения Новости

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