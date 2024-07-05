Влучили в танк і підірвали склад окупантів: 3 ОШБр показала «жирний» улов на Харківщині

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали моменти кільох операцій з ліквідації озброєння окупантів в Харківській області. Полювали на ворога за допомогою FP-дронів.

Відео опубліковано в Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Новий жирний улов на FPV від бійців Третьої штурмової у районі Харківщини. У місцевих посадках підірвали ворожу техніку та збройові засоби: танк і МТ-ЛБ, 122-мм гармату Д-30 і міномет», – йдеться в повідомленні.

Знайшли та знищили черговий склад з ворожим БК. А також спалили вантажівки й фронтові автівки росіян.

Як зазначили військові, все це уразили бійці батальйону безпілотних систем лише за декілька днів.

Агентство Телевидения Новости