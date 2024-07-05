У Франції затримали лідера харківської банди «Залютинських»: учасники діяли на Харківщині та Київщині

На Лазуровому узбережжі українські правоохоронці спільно з французькими колегами затримали лідера банди «Залютинських».

Правоохоронці кількох країн в рамках міжнародного співробітництва за допомогою каналів Європолу встановили, що ця злочинна організація причетна до низки злочинів в Україні, а також на півдні Франції, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, в Україні учасники банди діяли на територіях Київської та Харківської областей. Вони причетні до вимагання коштів, готування до розбійного нападу із проникненням у житло, з метою заволодіння грошима та коштовностями.

Також члени ОЗГ змушували громадян переписувати майно або свої частки в бізнесі на інших осіб. Створювали для підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім пропонували вирішувати ці проблеми за окрему плату.

В ході документування учасників банди «Залютинських» українські правоохоронці встановили, що після лютого 2022 року її члени переорієнтували свою діяльність за межі країни.

На півдні Франції упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, скоїли підпал транспортного засобу, напади на громадян, викрадення майна тощо. Серед потерпілих є громадяни Франції та України.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу у червні 2024 року на території Франції та України правоохоронці разом з Французькою Жандармерією провели спільні заходи з метою знешкодження діяльності злочинної організації.

Наразі затримано лідера злочинної організації та його спільника.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у них грошові кошти, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності.

Затриманим у Франції фігурантам обрані запобіжні заходи.

Окрім того, на території України правоохоронці також провели обшуки в причетних осіб. Вилучено зброю, грошові кошти, пристрої для стеження за транспортними засобами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Отримані за результатами слідчих дій докази їх протиправної діяльності будуть передані компетентним органам Французької Республіки в рамках міжнародної правової допомоги.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости