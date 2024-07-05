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Викрито двох мешканців Харківщини, які воювали на боці так званої «ДНР» проти ЗСУ

Викрито двох мешканців Харківщини, які воювали на боці так званої «ДНР» проти ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами участі в терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Один з підозрюваних — 53-річний харків’янин. За даними слідства, бувши українцем лише за паспортом, а не за свідомістю, чоловік виступав за відокремлення Харківської та Донецької областей та створення так званих «ХНР» і «ДНР». У 2014 році він вступив до антиукраїнської громадської організації та в якості її активного учасника брав участь у мітингах «Антимайдану» в Харкові та Києві.

Участю в проросійських заходах чоловік не обмежився та у травні 2014 року, переїхавши до Донецька, вступив до бойового підрозділу терористичної організації «ДНР» — батальйону «Восток». Чоловік брав участь у бойових завданнях проти українських захисників на території Донецької області. Військова кар’єра підозрюваного пішла вгору, і на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну він обіймав посаду командира батальйону «Сигма» у складі «ЛНР», бувши бойовиком приватної військової компанії «Вагнер» та продовжуючи воювати на боці держави-агресора.

Другий підозрюваний — мешканець села Нова Мерефа Харківського району. Слідство встановило, що чоловік не пізніше листопада 2014 року переїхав до Донецька та вступив спочатку до «Кримської групи «Октава», а згодом — до лав 1-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу формування так званої «ДНР». Бувши водієм-навідником танку, чоловік виконував бойові завдання проти українських військовослужбовців на території Донецької області.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик брав участь у захопленні міста Ізюм Харківської області, щоб не допустити контроль ЗСУ над територією.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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