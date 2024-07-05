Слобожанські гвардійці вибороли 28 медалей на змаганнях «Сильні України»

У Полтаві відбувся п’ятий етап другого Всеукраїнського туру спортивних змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни та військовослужбовців категорії мілітарі під назвою «Сильні України».

Про це повідомили у 5 Слобожанській бригаді НГУ.

5 Слобожанська бригада НГУ вже традиційно прийняла виклик та представила 11 ветеранів та 4 гвардійці категорії мілітарі.

Бійці змагалися у наступних видах спорту:

жим лежачи на рази, 60/30 кг;ейрбайк;веслування на тренажері;ривок гирі, 24/16 кг.

«Під час війни спорт є одним з найдоступніших способів реабілітації. Змагання об’єднують та згуртовують, допомагають зарядитися позитивом», – зауважив начальник служби з фізичної підготовки та спорту 5 Слобожанської бригади НГУ Сергій Кіяшко

У загальному заліку Слобожанські гвардійці здобули 28 медалей та зайняли 2 командне місце у веслуванні на тренажері в командній естафеті у категорії мілітарі.

Агентство Телевидения Новости