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Цієї ночі над Україною було збито 24 «шахеди»

Цієї ночі над Україною було збито 24 «шахеди»

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської обл. – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Агентство Телевидения Новости

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