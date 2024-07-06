Обстріли Харківщини за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог вдарив по області 19 КАБами.

6 липня 3:58 Куп’янський р-н, Курилівська громада, село Курилівка. Внаслідок обстрілу КАБ горіли господарча споруда, гараж та 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь поруч

5 липня 17:00 Чугуївський район, село Піщане. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

15:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, село Ківшарівка, цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

13:00 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, село Новоосинове, Куп’янське лісове господарство, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка на пл. 1,5 Га. 10:56 Харківський р-н., Дергачівська ТГ, село Слатине, приватне підприємство. Внаслідок обстрілу сталось загоряння даху складського приміщення, автомобільних шин.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.

Агентство Телевидения Новости