У Харкові на Салтівці п’яний водій без документів скоїв ДТП

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані сп’яніння.

5 липня, близько 18-ї години, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні отримали виклик «ДТП», повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля BMW здійснив зіткнення з іншим авто.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. Також чоловік не мав при собі посвідчення водія.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости