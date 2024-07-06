На Харківщині чоловік відібрав сумку з речами: зловмисника затримано

Слідчі повідомили жителю Ізюмського району про підозру у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

5 липня близько 16:00 до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від 35-річного місцевого мешканця про те, що на річці Сіверський Донець в місті Ізюм невідомий заволодів його сумкою з особистими речами.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ізюмського райуправління поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника.

Ним виявився 25-річний раніше судимий чоловік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 5 липня йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости