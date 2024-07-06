Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:01
Просмотров: 94

На Харківщині чоловік відібрав сумку з речами: зловмисника затримано

На Харківщині чоловік відібрав сумку з речами: зловмисника затримано

Слідчі повідомили жителю Ізюмського району про підозру у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

5 липня близько 16:00 до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від 35-річного місцевого мешканця про те, що на річці Сіверський Донець в місті Ізюм невідомий заволодів його сумкою з особистими речами.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ізюмського райуправління поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника.

Ним виявився 25-річний раніше судимий чоловік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 5 липня йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 