На Харківщині чоловік відібрав сумку з речами: зловмисника затримано
Слідчі повідомили жителю Ізюмського району про підозру у скоєнні грабежу.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
5 липня близько 16:00 до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від 35-річного місцевого мешканця про те, що на річці Сіверський Донець в місті Ізюм невідомий заволодів його сумкою з особистими речами.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ізюмського райуправління поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника.
Ним виявився 25-річний раніше судимий чоловік.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 5 липня йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.