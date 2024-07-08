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На Харківщині поховають бійця 67 ОМБр

На Харківщині поховають бійця 67 ОМБр

У Мереф’янській громаді Харківської області прощаються з солдатом 67 ОМБр, жителем Мерефи, 50-річним Сергієм Поповим.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

«Після участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни та довготривалого лікування, помер військовослужбовець Збройних сил України, мешканець громади Сергій Попов», – йдеться в повідомленні.

У померлого залишилася цивільна дружина.

Агентство Телевидения Новости

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