Окупанти 18 разів намагалися наступати на Харківському та Куп’янському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 липня. 866 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткненння. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 110 – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Білий Колодязь та Вовчанськ Харківської області; Лисичне, Новоселівка Перша, Торецьк, Нью-Йорк, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Іванівка, Вовче та Гродівка Донецької області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости