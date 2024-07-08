Падіння уламків боєприпасу у Харкові та підрив автівки на міні: ситуація на Харківщині за добу

8 липня близько 00:32 у Харкові внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі виникла пожежа в приватному будинку. Пошкоджені авто, господарчі споруди. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

18:31 Харківський район, Циркунівська ТГ, біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі в бік с. Циркуни. Підрив автівки на ворожій міні, внаслідок чого попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.

16:38 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу частково зруйновано будинок культури, пошкоджено 4 приватних будинки.

16:32 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років, її госпіталізували до медичного закладу.

15:40 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.

15:50 Куп’янський р-н с. Колісниківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено один приватний будинок.

7 липня 8:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Митрофанівна. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені три приміщення свиноферми на території агропідприємства.

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