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ОСББ отримуватимуть компенсацію за придбання генераторів, – Терехов
У Харкові розроблять програму відшкодування з міського бюджету частини витрат на закупівлю генераторів для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За словами мера міста Ігоря Терехова, у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду особлива увага приділяється децентралізації систем тепло-, водо- та електропостачання.
«Сьогодні у нас немає жодного кіловата власної генерації електроенергії, тому активно впроваджуємо децентралізацію комунальних послуг. Ми постійно працюємо над тим, щоб узимку Харків був з теплом», – зазначив мер.