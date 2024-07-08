«Вимога ТЦК»: кому вручатимуть новий документ для військовозобов’язаних

Згідно з новим законом про мобілізацію 10449 працівники ТЦК та СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ – «вимогу від ТЦК».

Вимога від ТЦК – це попереджувальний документ для військовозобов’язаних, які не з’являються до центрів комплектування або не оновлюють свої дані. Це попередження про можливий судовий позов щодо обмеження права керування транспортним засобом.

Процес видачі вимоги від ТЦК є наступним кроком після відправлення повістки. Адвокатка Поліна Марченко роз’яснила виданню ВСВІТІ процедуру видачі:

Відправлення повістки: Спочатку повістка направляється за місцем реєстрації військовозобов’язаної особи.Відсутність відповіді: Якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК.Запит до поліції: ТЦК звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього відводиться 5 днів.Відмова поліції: У випадку, якщо поліція не може знайти особу, вона повідомляє про це ТЦК.Відправлення вимоги: Після отримання відповіді від поліції ТЦК надсилає вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після вручення вимоги відраховується 10 днів. Якщо військовозобов’язаний не з’явиться до військкомату, ТЦК направляє справу до суду, підтверджуючи, що вжито всі можливі заходи для забезпечення явки.

Якщо громадянин не з’явиться і до суду, справа розглядатиметься без його участі. Суддя протягом 30 днів ухвалить рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом.

Агентство Телевидения Новости